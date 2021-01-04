Google çalışanları sendika kurdu

ABD’de 200’ün üzerinde Google çalışanı bir araya gelerek Alphabet İşçileri Sendikası’nı kurduklarını duyurdu.

Sendikanın ABD’deki bilişim ve medya çalışanlarının örgütlü olduğu Amerika İletişim İşçileri Sendikası’na (CWA) bağlı olacağı açıklandı.

Sendikanın kuruluşunu, sendikanın yönetiminde yer alan Google çalışanları Parul Koul ve Chewy Shaw bugün New York Times'da yayımladıkları bir makaleyle duyurdu.

Halihazırda 226 kişinin sendikaya üye olduğunu duyuran Koul ve Shaw, sendikanın Alphabet’in tüm sözleşmeli, kadrolu ve geçici çalışanlarına açık olduğunu açıkladı.

Alphabet’in iştirakleri arasında Google, YouTube ve Waymo gibi birçok şirket bulunuyor ve dünya çapında 130 binin üzerinde kişi çalışıyor.

Sendika yöneticileri kaleme aldıkları makalede çok uzun süredir binlerce Google çalışanının işyerlerinde dile getirdikleri kaygılara yöneticilerin göz yumduklarını belirtti. Makalede “Patronlarımız dünyada baskıcı hükümetlerle işbirliği yaptı. Savunma Bakanlığı’nın kullanması için yapay zeka geliştirdi ve bir nefret grubunun reklamlarından kâr elde etti” ifadelerine yer verildi. Google çalışanlarının ırk ayrımcılığına karşı dile getirdiği sorunlarla ilgili anlamlı bir adım atılmadığını da belirtilen yazıda Alphabet’in önemli konularda içeriden eleştiri getirenleri cezalandırdığı kaydedildi.

Shaw ve Koul makalelerinde “Sendikamız işçilerin ne üzerine çalıştıklarından haberdar olmalarını, adil bir ücretle, taciz, intikam ve ayrımcılık korkusu olmadan çalışabilmelerini garantiye almak için çabalayacak” dedi.

Google çalışanlarının kurduğu sendikanın Silikon Vadisi’nde çoğunlukla sendikalaşmaktan kaçınan diğer işçilerin de ilham vereceği belirtiliyor.