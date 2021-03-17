Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında verilen hapis cezası onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar bugün Meclis'te okundu ve Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu kararla ilgili "Meclise darbe, sadece bomba atmakla olmuyor. 90 bin kişinin oyunu almış bir milletvekilini meclis dışına itmeye çalışmak bu meclise bir darbedir. Ben de bu darbeye karşı direneceğim" ifadesini kullandı.

Meclis'te protesto

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Meclis'te okundu. Karar okunurken Meclis'te protesto sesleri yükseldi.

Gergerlioğlu, söz konusu kararın hukuksuz olduğunu söyleyerek direneceğini söyledi ve kararın AYM'den döneceğinin kesin olduğunu dile getirdi.

Eski AKP'li vekil Abdürrahim Aksoy, "Kahrolsun otokrasi" diye basın locasından bağırarak Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi adımını protesto etti. Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Aksoy'un protestosu üzerine Genel Kurula ara verildi.

'Darbeci AKP' sloganı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan dışarıya çıkması için uyarıda bulundu ve birleşime 10 dakika ara verdi. Adan'ın çağrısı sonrası HDP'liler "darbeci AKP" sloganı attı.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından meclis kürsüsüne çıkan HDP'li milletvekilleri, kararı protesto etti.

AKP'li Özalan, Gergerlioğlu'nu dışarıya çıkarmaya çalıştı

AKP İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan, kararın ardından Gergerlioğlu'nun Meclis'i terk etmesini istedi ve kendisini dışarıya çıkarmaya çalıştı. Özalan'ın girişimi üzerine araya diğer milletvekilleri girdi.

Ne olmuştu?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na vekil seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Söz konusu hapis cezası geçtiğimiz şubat ayında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmış ve dosya Meclis'e gönderilmişti.

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi sonrası bir yıl cezaevinde kalacağı ifade ediliyor.