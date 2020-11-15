Bakanlık açıklaması: 3 bin 223 yeni hasta, 89 ölüm

Sağlık Bakanlığı bugüne ilişkin koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 3 bin 223 yeni hasta tespit edilirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 89 oldu.

Bakanlık ağır hasta sayısını 3 bin 439 olarak duyurdu.

Bugün 142 bin 496 test yapıldığı bildirilirken bugün iyileşen sayısı ise 2 bin 561 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de salgında bugüne dek yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin 507'ye, toplam hasta sayısı ise 414 bin 278'e yükseldi.

Bakanlık vaka sayısı yerine semptom gösteren hastaların sayısını açıklıyor.

Koca: Kapasitenin sınırı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.