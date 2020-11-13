Yeni genelge: Semptom göstermeyen temaslı kişilere test yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, 81 ilin il sağlık müdürlüklerine gönderdiği filyasyon çalışmaları konulu genelgede, koronavirüs hastalarıyla temaslı kişilerde semptomları yoksa artık test yapma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Koronavirüs hastalarıyla temaslı kişilere test yapma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklayan halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Kara temaslılara yapılacak test ölçütünü şu şekilde açıkladı:

“İlk ziyaret sırasında semptomu var ise (Daha sonra semptom gelişen kişiler için belirlenmiş prosedür dahilinde), 60 yaş ve üstü ve komorbiditesi (birden fazla eşlik eden hastalık) olan kişilerden temas tarihinden sonraki 7. günde semptomu olmasa dahi numune alınması gerekmektedir.”

Aramalar sonrası test yapılacak

Kara, genelgesinde temaslı kişilerin temasın üzerinden geçen 2-4-8 ve 12. günlerinde telefon ile aranması gerektiğini belirterek, arama sonrasında koronavirüs belirtileri saptanırsa test yaptırılacağını ifade etti.

'Vakaları tespit etmemek için çaba gösteriyorlar'

Söz konusu genelgeyi soL'a değerlendiren Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, "Ülkedeki mevcut vaka sayılarını bilip ona göre tedbir almamız gerekirken, sağlık kuruluşlarında alınacak tedbirleri bu tabloya göre hazırlamamız gerekirken yetkililer ısrarla vakaları tespit etmemek için çaba gösteriyor" dedi.

Toplam vaka sayısının tespitinin bilimsel çalışmalar için de önemli olduğuna işaret eden Karakoç, "Bütün çaba ve ısrarlarımıza rağmen bu tarz adımlar atılıyor. Daha önce de 'semptom yoksa test yok' şeklinde genelgeler yayımlamışlardı. Yurttaşlar temaslı olduğunda, kaygı duyduğunda başvuru yapıyor. Bu durumda siz test yapmadığınızda hem salgının yayılma riskini artırıyorsunuz hem de test yapılmadığında bu durum sağlık emekçilerine şiddet olarak da dönebilecek bir sürece kapı aralayacaktır" dedi.

Karakoç, "Sağlık Bakanlığı'nın amacı hiç test yapmayalım, hiç vaka tespit etmeyelim. Böylece salgını daha iyi yöneteceklerini düşünüyorlar herhalde" diye konuştu.