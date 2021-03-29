Ford Otosan üretime ara veriyor

Tüm dünyada devam eden tedarik krizi Türkiye'de de önemli otomotiv fabrikalarının üretimlerini etkiliyor.

Oyak Renault ve Tofaş'ın üretime ara vermesinin ardından bugün yapılan açıklamayla Ford Otosan'dan da benzer bir karar geldi.

Yapılan açıklamada yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle Kocaeli fabrikalarındaki üretimin 3 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında durdurulacağı belirtildi.

Ford Otosan tarafından KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir."