Tofaş tedarik sorunu nedeniyle üretime ara veriyor

Oyak Renault'nun ardından Tofaş da yaşanan tedarik sorunu nedeniyle üretimine ara veriyor.

Şirketten yapılan açıklama göre üretim 19 Mart-5 Nisan arası duracak.

Tofaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. Tofaş, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir.

Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurt dışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir.

Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

Oyak Renault da ara vermişti

Oyak Renault da elektronik bileşen eksikliği nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Açıklamada, "Oyak Renault olarak 15-22 Mart tarihleri arasında üretime kısa bir ara vereceğiz" denilmişti.