Eski UÇK Sözcüsü, savaş suçu mahkemesinde hakkındaki suçlamaları inkar etti

Eski Kosova Kurtuluş Ordusu (Ushtria Çlirimtare Kombëtare, UÇK) sözcüsü Jakup Krasniqi, geçtiğimiz günlerde istifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve diğer iki kişiyle birlikte, Mart 1998'den Eylül 1999'a kadar yasadışı gözaltı, insan kaçırma, işkence, cinayet, zorla kaybetme gibi bir dizi savaş suçu ve insanlığa karşı suçtan yargılanıyor.

İddianamede, UÇK'lıların "yasadışı bir şekilde korkutma, kötü muamele, şiddet uygulama ve muhalif olarak kabul edilenleri ortadan kaldırma dahil olmak üzere" Kosova üzerinde kontrolü ele almayı amaçlayan "ortak bir suç girişiminin" parçası oldukları iddia ediliyor.

Krasniqi: Kanıtlayamazsınız ki

Bu bir ön duruşma olmasına rağmen, yargıç Krasniqi mahkemeye hitaben yaptığı konuşmada Krasniki, iddianamedeki sayılanların hiçbirinin kanıtlanmayacağını söyledi.

Krasniqi, "Bana bir haksızlık yapıldığını hissediyorum, iddianamede herhangi bir şey doğruysa utanırım" diye ekledi.

Ayrıca geçen hafta tutuklanıp Lahey'e gönderilme şeklini de eleştirdi:

"Bize bir suç örgütü diyorsunuz, ancak hayatım boyunca insanlara tutuklandığım sırada bana yapılan muamelenin aynısını etmedim ve buradaki tutukevine nakledildim"

Geçen hafta suçlamalarla yüzleşmek için Kosova cumhurbaşkanlığından istifa eden savaş zamanı UÇK komutanı Thaçi de mahkemeye çıkacak.

Krasniqi, 4 Kasım'da Priştine'deki evlerine ve memleketi Negroc köyüne düzenlenen baskın sonrasında tutuklandığı sırada Sosyal Demokrat Girişimi (NISMA) partisinin ulusal konseyinin başkanıydı.

İddianamede, muhalefetteki Kosova Demokrat Partisi eski genel başkanı Kadri Veseli ve Vetëvendosje Hareketi meclis grubu başkanı Rexhep Selimi de yer alıyor. Her ikisi de bu hafta mahkemeye çıkacak.