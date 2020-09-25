UÇK Gaziler Örgütü Sekreteri: AB Yugoslavya gibi davranıyor, onlarla da aynı şekilde savaşabiliriz

Kosova Kurtuluş Ordusu Savaş Gazileri Örgütü (Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, OVL-UÇK) Sekreteri Faton Klinaku, Kosova'da Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu'nun (EULEX) ofislerine düzenlediği baskının hukuk dışı olduğunu ve bunun için herhangi bir resmi belge yayınlamadığını iddia etti.

Herhangi bir yasal izin sunulmadan düzenlenen baskının Yugoslavya'nın eylemlerine benzediğini söyleyen OVL-UÇK Sekreteri, "Yugoslavya’ya karşı nasıl savaştıysak, sizinle de Yugoslavya’ymışsınızcasına savaşmak zorunda kalabiliriz" diye ekledi.

UÇK gazilerine sabah baskını

Dün Lahey'deki Özel Yetkili Savcılık, UÇK militanı Salih Mustafa'yı tutuklayarak ilk defa bir tutuklama gerçekleştirmiş oldu. Uluslararası Mahkeme'nin düzenlediği baskına AB Kosova Misyonu EULEX'de eşlik etti. Bugünse 11.20 civarındaysa EULEX OVL-UÇK'ya baskın düzenledi.

Salih Mustafa'nın iddianamesi hala kamuoyuna duyurulmuş değil.

Klinaku: Devletimiz harekete geçmezse savaşmak zorunda kalacağız

Örgüt binasına yapılan baskına dair konuşan UÇK gazisi Klinaku, "Büroda kahvemi içiyordum ve bu beyler herhangi bir izin ya da yazılı belge sunmadan geldiler ve onlara Yugoslavya'nın da aynısını yaptığını ve cevap vermekle yükümlü olduklarını söyledim. Devletimiz harekete geçmezse, bizi tıpkı Yugoslavya'ya karşı olduğu gibi onlarla savaşmaya zorlayacaklar. İzinleri, resmi belgeleri, çevirmenleri olmadan geldiler. Devletimiz burada hatalı. Bu bir baskındı, tutuklama değildi." şeklinde konuşarak, EULEX yetkililerini hesap vermeye çağırdı.

'Sırbistan'dan bile suçlu olabilirler'

OVL-UÇK'dan Xhavit Jashari, uyarıda bulunmadan yapılan bu tür eylemlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Jashari, "Emir almadan ve uyarmadan gelmelerine izin vermeyeceğiz. Sırbistan'da bile suçlu olabilirler. Maske takıyorlar ve yabancı diller konuşuyorlar, bazıları Slavca konuşuyor. Böyle şeylere izin vermeyeceğiz." dedi ve "Savaş ve kan yoluyla özgürlük kazandık ve onların bizi almasına izin vermiyoruz" diye ekledi.

Eski UÇK, ülkedeki iktidar partisi de dahil olmak üzere hemen hemen bütün etkin politik partilerin yöneticilerini oluştururken UÇK gazileri örgütü ülkedeki siyasal atmosferde sözü geçen bir kuruluş.

Kosova yasalarına göre, Lahey merkezli Kosova Uzman Savcılığı'nın kendi polis memurlarının Kosova polisine verilen yetkileri kullanma yetki ve sorumluluğuna sahip.

Lahey merkezli Kosova Uzman Daireleri, 1998-2000 yılları arasında savaş sırasında ve sonrasında cinayet, işkence, insan kaçırma, organ kaçakçılığı ve yasa dışı tutuklamalar da dahil olmak üzere işlenen suçlardan Uzman Savcılığın suçladığı eski UÇK militanlarını yargılamakla yükümlü.