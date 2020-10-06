AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Erdoğan'ın ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gidiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Erdoğan'ın ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.