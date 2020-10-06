Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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