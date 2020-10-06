Erdoğan Merkel'le 'Libya ve Doğu Akdeniz'i görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le video konferans yoluyla görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerle Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Erdoğan, görüşmede, AB Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu savundu.

Erdoğan, "Türkiye'nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs yönetiminin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğini, Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç Birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini" söyledi.