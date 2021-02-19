Erdoğan: Filmiyle, dizisiyle, müziğiyle ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

"Türkiye'nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip partisi olarak, kadınların nerede bir talebi varsa hepsine kulak verdik" diyen Erdoğan, "Birileri kadının adını kullanır, bedenini istismar ederken biz kadınlarımızı hak ettikleri yere getirme gayreti içinde olduk. Yıllarca başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadı, kamuda istihdamını engelledi, sokakta küçümsedi. Biz kadınlarımızın hayatında yepyeni bir dönemin başlamasını sağladık" iddiasında bulundu.

"Anne olarak başımızın tacı, kardeş olarak canımızdan parça, eş olarak hayat arkadaşı, evlat olarak gözümüzün nuru olarak gördüğümüz kadınlar için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Kadınlara yönelerek istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en iyi şekilde anlatır, gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini de saflarımıza çekmiş olur.

Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023'ü sadece biz değil, karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Ülkemizin elde ettiği kazanımları koruyabilmenin yolu 2023'te milletimizin desteğini alabilmekten geçiyor.

Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımıza yönelik hizmetlerin odağında hep aile olmuştur. Erkek ailenin direğiyse, kadın da temelidir. Batı'da ailenin çöküşü kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, internetiyle ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor.

Biz kadınlarımızın siyasetle, sivil toplumla meşgul olurken, aile için görevlerini yürütebileceklerine inanıyoruz.

Ama bazıları sanki bunların birbirinin alternatifi gibi göstermenin gayreti içinde. Bunlar Türk kadınını tanımıyor. Önümüzdeki dönemde eğitim ve kültürle birlikte aileyi de önceliklerimizin en başına yerleştirerek bunu cümle aleme göstereceğiz.

Şahitliğini yaptığımız çiftlere en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Bazıları bilinçli şekilde mesajımızın içini boşaltmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde nüfus istatistikleri yayınlandı. Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş teşvikle, parayla, pulla olmaz. Nüfus avantajımızı sürdürmemizin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor.