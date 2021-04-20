En çok vaka artışının olduğu Çanakkale'de yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Şubat’tan 16 Nisan'a kadar geçen süreçte Covid-19 vaka sayıları 26 kat artan Çanakkale'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbir kararları aldı.

Buna göre, Çanakkale'de yüz yüze eğitim yapan okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının yüz yüze eğitime ara vermelerine ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

Bu kapsamda kentte cenaze törenlerinde genelge ve kararla belirtilen katılım sayı sınırına uyulmasına, cenaze törenlerinde ve mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafenin mutlaka sağlanmasına ve mezarlık görevlileri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi.

Sarıçay yanında Salı ve Cuma günleri kurulan halk pazarına vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre girmelerine karar verildi. Konuya ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararda şöyle denildi:

"Tavsiye olarak, Cuma Pazarı yerinde Salı ve Cuma günleri kurulan pazara vatandaşlarımızın dönüşümlü (örneğin; bu hafta salı günü gidenler sonraki hafta cuma gidecek şekilde) olarak girişlerinin sağlanmasına; Salı günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 0,2 ve 4 olanların giriş yapmalarına, Cuma günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 6 ve 8 olanların giriş yapmalarına karar verildi."

Toplu ulaşım ve servislerde yüzde 50 kapasite sınırı getirilirken, vatandaşların ev ziyaretlerinde bulunmamasına ve evlerine konaklamalı misafir kabul etmemelerine karar verildi.