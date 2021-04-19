Vakaların 26 kat arttığı Çanakkale'de hekimler uyarıyor: Özel önlem alınmalı

Geçtiğimiz Pazar akşamı yayınlanan güncel vaka haritasıyla birlikte ülke çapında salgının artış boyutu tekrar gözler önüne serilirken haritada dikkat çeken bir kent de Çanakkale oldu. Vaka sayılarında 8 Şubat’tan bugüne 26 kat artışın yaşandığı Çanakkale 100 binde 962 vaka oranı ile salgının yayılma oranının en yüksek olduğu il haline geldi.

Konuyla ilgili Artı Tv’ye konuşan Çanakkale Tabip Odası Başkanı ve Çanakkale Merkez Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Güleda Erensoy kentte yaşanan vaka artışlarına ve hastanelerin durumuna dair açıklamalarda bulundu.

‘Yetkililer bu tablonun önüne geçmek için gerekli verilere sahipti’

Çanakkale’nin adeta kıyamet günlerini yaşadığını ve bir anda bu dehşet tablosuyla karşı karşıya kalındığına değinen Erensoy; aslında bu tablonun bir anda ortaya çıkmadığını, bir aydır bunun uyarılarını Tabip Odası olarak yaptıklarını belirtirken Tabip Odalarının il pandemi kurullarında yer almaması nedeniyle önerilerini dile getirememelerinin ortaya çıkan bu tabloda son derece etkili olduğu ifade etti.

Artı Tv’den Petek Atıcı Türkmen’in sorularına yanıt veren Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy Çanakkale’de oluşan tablonun sebebini ise şu şekilde açıkladı:

"Mutant virüsün burada daha fazla karşımıza çıkmış olması mümkün. Bu bir ihtimal. Ama asıl sorun şu. İl Sağlık Müdürünün önüne her gün haftalık rakamlar ve veriler geliyor. Kaynak olan her yeri görme ve o noktada kısıtlamaları artırma şansına sahip. Ancak kaynağı bilmelerine rağmen özel önlemler almıyorlar. Biz bu verilere sahip değiliz ancak İl Sağlık Müdürü bu verilere sahipti ve bütün bu yükselişten anbean haberdardı ancak Çanakkale’ye özel hiçbir önlem alınmadı."

‘Yoğun bakımda ancak ölümlerle yer açabiliyoruz’

İki gün önce açılan dördüncü yoğun bakım odasının bir gün önce dolduğunu aktaran Erensoy ancak yaşanan ölümlerle yeni hastalara yer açabildiklerini; üniversite hastanesinin ve ilçe hastanelerinin de aynı durumda olduğunu belirtti.

Hastane çalışanlarının durumunu vurgulayan Petek Atıcı Türkmen’in "Yeterli ekipman ve personel var mı?"sorusuna ise Dr. Erensoy şu ifadelerle yanıt verdi:

"Devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde yeterli personel yok. Çünkü insanların çalışma saatlerini kısaltmak zorundayız. Yoğun bakım çalışma süreleri 12 ve 24 saat arasında değişiyor ve birçok çalışanımız da haftalık 40 saatin üzerinde saatlerde hizmet veriyorlar. Birçok kamu kurumunda günlük çalışma saati 6 saate düşürülürken pandeminin başından beri yeni sağlık personeli ataması yapılmamıştır. Bu ülkenin daha çok sağlık çalışanına ihtiyacı vardı ancak buna dair bir adım atılmamıştır."

Güncel vaka sayılarının açıklanmasının ardından da Çanakkale Tabip Odası taleplerini şu şekilde sıralamıştı:

1) İl pandemi kurulunda Çanakkale Tabip Odası yer almalı, bilimsel bir perspektifle Çanakkale’nin durumu yeniden gözden geçirilmelidir.

2) Çanakkale’de en az 14 gün süreyle ekonomik destekli tam kapanma uygulanmalıdır.

3) Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi sadece öncelikli hastalara, acil vakalara ve pandemi hastalarına bakmak üzere organize edilmelidir.