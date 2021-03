DSÖ’nün koronavirüs raporu Batı’yı düş kırıklığına uğrattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin tarafından koronavirüsün kökenine ilişkin yapılan ortak çalışmanın raporu dün yayımlandı. Raporda virüsün Çin’deki bir laboratuvardan sızdığına dair iddialarla ilgili “son derece düşük ihtimal” denildi, virüsün büyük olasılıkla hayvanlardan insanlara geçtiği vurgulandı.

Raporun ardından ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın aralarında bulunduğu 14 ülke ortak bir açıklama yaparak virüsün kaynağına ilişkin uluslararası çalışmaların geciktiğini savundu ve Çin’in orijinal verilere erişime izin vermediğini iddia etti.

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter'dan yaptığı açıklamada, bilim insanlarınca hazırlanan raporu “düzmece” diye niteledi ve virüsün kaynağının Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğu iddiasında ısrar ederek DSÖ hakkında “suç ortağı” ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, raporun yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada virüsün kaynağına ilişkin en düşük ihtimalin laboratuvardan sızdığı iddiası olduğunu ancak konunun daha kapsamlı araştırmayı gerektirdiğini söyledi, DSÖ açısından virüsün kökeni konusunda her varsayımın masada olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus Vuhan’daki DSÖ ekibiyle yaptığı görüşmelere dair ise “Ham veriye erişimde zorluklarla karşılaştıklarını söylediler” ifadesini kullandı.

Çin: Verileri birlikte analiz ettik, herkes aynı veriyi görebiliyordu

Çin ile DSÖ tarafından yapılan ortak çalışmanın liderlerinden Çin’in üst düzey sağlık yetkilisi Liang Wannian, ülkesine karşı verilere erişimi gizleme suçlamasının hiçbir gerçek temeli olmadığını söyledi.

Çinli ve uluslararası araştırmacıların inceleme süresince aynı veriye erişiminin olduğunu vurgulayan Liang, verilere erişimin engellendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Liang “Elbette Çin yasalarına göre bazı veriler buradan götürülemez ya da fotoğraflanamaz ancak Vuhan’da bunları hep birlikte analiz ettik ve herkes veri tabanını, tüm materyalleri görebiliyordu, hepsini birlikte yaptık” dedi.

Raporun yayımlanmasının geciktiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirten Liang, raporun her cümlesinin, varılan her sonucun ve her bir veri parçasının iki taraf tarafından teyit edilmesi gerektiğini dile getirdi.

İncelemenin Çin tarafının tamamlandığını belirten Liang, artık dünyanın Covid-19’un olası erken vakalarını Çin’in dışında araştırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Xinhua: Bilim sözünü söyledi

Öte yandan Xinhua’da DSÖ’nün raporuna dair yayımlanan bir yorum yazısında “Pandeminin başlangıcından bu yana bilim ve sağduyu komplo teorileri ve yalanlarla mücadele veriyor. Şimdi bilim sözünü söyledi, dünya Covid-19’un kökeninin izini sürmenin siyasi bir oyun değil bir bilimsel araştırma olduğunu kabul etmeli ve bunu bir fırsat olarak görmeli” denildi.

Yazıda virüslerin kökenlerini araştırmanın kapsamlı ve uzun çalışmaların sonucu olduğuna da işaret edilerek AIDS ve 1918 grip salgınlarının ilk kez nerede ortaya çıktığına dair hâlâ tam bir açıklamanın yapılamadığı kaydedildi.

Yazıda salgınlara yol açan virüslerin kökeninin araştırılmasının amacının virüsü daha iyi anlamak ve insanlığın virüsün üstesinden nasıl geleceğine hizmet etmek olduğu, bunun siyasi önyargılardan uzak yapılması gerektiği vurgulandı.