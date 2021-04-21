Dincilerin düzenlediği yarışmalar okullarda bakanlık duyurularıyla tanıtılıyor

Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfı (MGV) Türkiye genelinde Siyer-i Nebi isimli bir yarışma düzenliyor.

Pandemi dolayısıyla çevrimiçi yapılacak olan yarışma okullarda velilere ve öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından da dolaylı olarak duyuruldu. Bazı okullarda ve sınıflarda öğretmenler ya da okul aile birliği üyesi veliler, çocukları yarışmaya katılmaları için teşvik etti.

Afişin okullarda dolaştırılan duyurusu

İstanbul Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yarışmanın duyurulmasını isteyen yazısı

AGD'nin "Geleceği inşa edecek gençlik İslam ağacının gölgesinde yetişir" diyerek duyurduğu yarışmaya internet sitesinden başvuru yapılıyor. Buna göre sitede 2 kitap yer alıyor.

Sınav sorularının kaynağı olarak lise düzeyi için belirlendiği söylenen Şerafettin Kalay isimli kişinin 338 sayfalık "Âlemlere Rahmet Olarak Gönderilen Elçi Hz. Muhammed" kitabı ve Ortaokul düzeyi için denilerek Muzaffer Aktürk - Muhammed Mücahid Traş isimli kişilerin "Sevgili Peygamberim" kitabı belirlenmiş. Bu kitap ise 209 sayfa.

AGD'nin yarışma afişi

Çocuklara kimlerin kitabı okutulacak?

"Lise düzeyi kitabı"nın yazarı Şerafettin Kalay, imam hatip lisesi ve İstanbul Yüksek İslâm Entitüsü mezunu. 1978 yılında yurtdışına çıkan Kalay'ın Almanya, Belçika ve Hollanda’daki cemiyetlerin kuruluş ve tebliğ faaliyetlerine katıldığı belirtiliyor. 1996'dan beri Türkiye'de olan Kalay, Avrupa İslâm Üniversitesinde öğretim üyeliği yapıyor. Kalay geçtiğimiz yıla kadar da Saadet Partisi'nin yayını Milli Gazete'de yazarlık yapmış.

Şerafettin Kalay

Diğer kitabın yazarlarından Muhammed Mücahid Traş, 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiş. İmam hatip lisesi mezunu olan Muzaffer Aktürk için bağlı olduğu AGD İstanbul yapılanmasının sitesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda memur olduğu söyleniyor.

Veliler tepki gösterdi

Kitaplarda "peygamberin hayatı, mekke-medine dönemi" detaylı olarak anlatılıyor. Sık sık "dualar"a, Kuran atıflarına yer veriliyor. Yarışmanın "ödül"ü olarak da ilk 10'a girenler için ortaokul ve lise için ayrı ayrı "kitap seti" belirlenmiş durumda. Kitaplarda Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin reklamları da yer alıyor.

Yarışma veli gruplarında da özendirildi. İlkokul düzeyinde dahi paylaşıldı. "Çocuklarımızı cemaatlerin, gericilerin eline teslim etmek istemiyoruz" diyen bazı veliler duruma tepki gösterdi.

Yarışmayı düzenleyenler kimler?

Yarışmayı düzenleyen MGV, Necmettin Erbakan tarafından 1975'te kurdurulmuştu. 2004'te kapatılan vakıf 2014'te tekrar kuruldu.

Vakıfla birlikte çalışan Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması AGD gerici yayınlarıyla dikkat çekiyor. AGD TV isimli YouTube kanalında "Evlilik Okulu" adı verilen bir yapılanmayla "düğün süreci ve adabı", "evlilik öncesi alışveriş adabı", "evlilik öncesi takı belirlenmesi", "isteme, söz, nişan süreçleri", "tanışma ve görüşme adabı", "ideal aile hayatı" gibi videolar yayınlanıyor.

'Evlenmeyen kadın-erkek yalnız görüşemez'

Videolarda "eğitim" verenlerden biri de yarışmadaki kitaplardan birinin yazarı Muzaffer Aktürk. Aktürk, "tanışma ve görüşme adabı ve usulleri" isimli videoda "Evlenmeye karar veren kişiler evlenmeden önce 3. kişilerle birlikte görüşmelidir. Nikah olmadan el tutuşulmamalıdır" diyor.

Bu videolarda "İslam'a göre evlilik" tanımlanırken, evlilik yaşının yükselmesi risk olarak nitelendiriliyor. Kadınların aile hayatındaki "yeri" anlatılıyor.

Muzaffer Aktürk

Diyanet de yarışma düzenliyor

Benzer bir yarışma Diyanet tarafından da düzenleniyor. "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yer alan "Hadislerle O’nu Anlamak" isimli kitaptan sorumlu tutulacağı belirtilen çocuklar, çevrimiçi sınava tabi tutulacak. Kitap Diyanet'in yayın satış sitesinde 11 liraya satılıyor.

Diyanet'in sitesinde yarışmanın tanıtım ve duyuru aşamasında "gençlik koordinatörleri, KYK ve TDV yurtlarında görevli manevi danışmanlar ile Başkanlık gençlik çalışmalarında görev alan diğer personel aktif olarak görev alacaklardır" deniliyor.

Yarışma sonucu dereceye girenlerin tespitinde erkek ve kız öğrencilerin ayrı kategorilerde değerlendirileceği de belirtiliyor.

Yarışmalarla ilgili bilgi almaya çalışarak, "Duyuruları neye göre yapıyorsunuz? Yarışmanın içeriğini eğitsel olarak yararlı mı buldunuz?" diye sorduğumuz MEB yetkilileri ise bilgi verebilecek kimse olmadığını söyleyerek ilçe milli eğitim müdürlüklerine yönlendirdi.