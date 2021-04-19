Türkiye'de dini derneklerin sayısı arttı

İçişleri Bakanlığı Türkiye çapında faaliyetteki dernek sayısını açıkladı. İçişleri'nin sitesinde yayımladığı verilere göre, Türkiye genelinde toplam faal dernek sayısı 122 bin 155 oldu.

Verilere göre "mesleki ve dayanışma dernekleri" 38 bin 332 dernekle ilk sırada yer alırken, 27 bin 283 dernekle "spor ve sporla ilgili dernekler" ikinci sırada yer alıyor.

Oda TV'de yer alan habere göre, Türkiye genelinde en çok bulunan üçüncü dernek grubu ise "din hizmetlerinin gerçekleşmesine yönelik faaliyet gösteren dernekler" oldu. Türkiye genelinde toplam 18 bin 416 "din hizmetinin gerçekleşmesine yönelik faaliyet gösteren dernek" var.

Türkiye'nin en büyük ilk üç ilinde de "dini dernekler" üçüncü sırada yer alıyor. Ankara’da 1 bin 470, İstanbul’da 2 bin 251, İzmir’de ise 727 dini dernek bulunuyor.

İçişleri'nin verilerine göre "dini derneklerin" birinci olduğu iller şöyle:

Afyon, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Erzincan, Erzurum, Karabük, Konya, Kütahya, Sakarya, Sivas, Van.

"Dini derneklerin" ikinci sırada olduğu iller ise şöyle sıralandı:

Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Elazığ, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Uşak, Yalova, Yozgat.