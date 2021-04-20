MEB'den öğretmenlere 'ramazan' programları: 'Nihat hoca' da çıkacak mı?

AKP döneminde eğitim politikasında dinin rolünün sistematik şekilde artırıldığı biliniyor. Bu durum Ziya Selçuk döneminde de değişmedi. Hatta çeşitli dinci vakıfların, Diyanet'in eğitim süreçlerine dahil olduğu, aksi yargı kararlarına rağmen bu durumun sürdürüldüğü biliniyor.

Bu politikanın son örneği “Ramazan”da yaşanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “2023 Eğitim Vizyonu” doğrultusunda hayata geçirilen Öğretmen Akademileri'nin yayınları ramazan ayında “iftar” ve “sahur” programlarına dönmüş durumda.

Okullara 13.04.2021 tarih ve 24143750 sayısı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce duyurusu yapılan “Akademide Ramazan Söyleşileri”nin izlenme sayılarına bakınca öğretmenlerin programlara pek ilgili göstermediği görülüyor.

Programların başlıkları şu şekilde:

Oruç ve Pisagor - Prof.Dr. Yalçın Çetinkaya,

Samanyolunda Ziyafet- Kemal Sayar,

Müzikde Maneviyat- Ahmet Özhan,

Tekne Orucu ve Bir Çocuğun Medeniyet Rüyası- Mevlana İdris,

Bir Ebru Ustasının Dünyası- Hikmet Barutçugil

Matematik Gözüyle Ramazan- Dr. Ahmet Şükrü Özdemir,

Sanatta Maneviyat ve Kandinsky- Dr. Gülseniz Ekmen

Türk Tiyatrosunda ve Dünya Tiyatrolarında Gölge Oyunu- Anıl Çıggın

İstanbulda Eski Ramazanlar- Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk

Ramazan İkliminde Kişisel Hayatımızın Düzenlenmesine Bir Bakış - Prof. Dr. Soner Gündüzöz

Sanatın Anlamı- Savaş Barkçin,

Şifalı Nağmeler- Öğretmen Performansları,

Evliya Çelebinin Kayıp Sazları- Gökçe Güneygül,

Aile ve Yaşlılık- Doç. Dr. Şerif Esendemir,

Öze Dönüş- Uzm. Kl. Psk. Mehmet Teber,

Çocuk Kalbinde Ramazan Sevgisi- Merve Gülcemal,

İslam Astronomisi-Astronomlar- Prof.Dr. Yavuz Unat,

Astronomi Aletleri Tarihi/Usturlab-Rub'u Tahtası- Dr. Öğr.üye Ertan Tağman

Yardımlaşma Bilinci ve Mazlum Coğrafyalarda Ramazan söyleşisi- Rasim Karagül, Deniz Feneri İstanbul Şube başkanı