Davutoğlu: Bana gelen bilgi halay çekenlerin öğrenci olmadığı yönünde

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'ya yönelik protestolara değinen Davutoğlu, "Oraya teröristler girmişse, polisin görevi onları ayırıp öğrencilerin gösteri hakkına saygı göstermek olduğunu" kaydederek, "Bana gelen bilgi bu tür halay çekenlerin üniversite öğrencisi olmadığı yönünde. Onlar oraya geldi diye öğrencilerin protestosu haksız mı oluyor, kapıya kelepçe vurmak haklı mı oluyor? Öğrenci olayları benim dönemimde de oldu. Hemen de terörist damgasını vurabilmişler, terörist damgası ne zaman diyebilecek mahkeme dediği zaman. Madem terörist olduğu biliniyordu o gün oraya gelmeden tutuklasalardı. Onlar geldi diye Boğaziçi Üniversite öğrencilerinin gösterisi haksız mı oluyor? Onlar geldi diye kapıya kelepçe vurmak haklı mı oluyor? Peki Bilinen terörist Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı. O gösteriye Osman Öcalan gelseydi TRT kamerası uzanıp ne düşünüyorsunuz diye soracaktı. Boğaziçi Üniversitesi eyleminde olduğu üzere eğer oraya sızanlar varsa onları ayıklayıp ama o hakkı da yok saymamak lazım" dedi.

Davutoğlu "Pandemi dolayısıyla gerekli tedbirleri alırsınız ama akademisyen olarak bir üniversitenin kapısına kelepçe takılması gibi sembolik bir şeyi kabul edemem" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'ne başka rektör de atanmış olsa durumun yanlış olduğunu savunan Davutoğlu "Boğaziçi’nde bir iklim var. Ben Cumhurbaşkanı tarafından Rektör atanmasını doğru görmüyorum. Seçim de sıkıntı var, akademisyenler arasında sıkıntıya yol açıyordu. Ara formüller bulunabilir istişare edilerek" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da Boğaziçi Üniversitesi önüne gelerek öğrencilerin protestosuna destek vermesiyle ilgili soruya ise Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak ben de giderdim, burada işim olmasa ben de giderdim. Burada yanlış olan ne anlamadım! Gençlik Kollarımıza siz de gidebilirsiniz dedim. Siyaset alanda her probleme müdahil olmaktır" diye yanıt verdi.

'Türkiye seçim psikolojisine girmiştir'

Bir yıl içindeki tabloda "1970’lere, 1990’lara dönen bir Türkiye" gördüğünü söyleyen Davutoğlu "Şu andaki yönetim 20. yüzyılda yaşıyor, 1970’lerde yaşıyor" dedi.

Erdoğan'ın sözünü ettiği reformların, kendisinin 22 Nisan 2019'da yazdığı "manifesto"sunda dile getirdiklerinin aynısı olduğunu savunan Davutoğlu "Niye iki yıl kaybettiniz. Eğer her şey iyi ise niye bu reforma ihtiyaç duyuyorsunuz" dedi.

"Reform yapamazlar, çünkü oturdukları koltuğu kaybetmekten korkarlar" diyen Davutoğlu "Yapamazlar, çünkü 21. Yüzyılın soğuk savaş aktörleri Erdoğan’la yan yana. 28 Şubat’ta Başbakan Yardımcısı, Kavakçı’nın Meclis’e geldiği dönemde kendi milletvekillerinin başını açtırarak Meclis’e sokarak başörtünün Meclis’te olmaması gerektiğini işaret eden Bahçeli’dir. 28 Şubat teorisyeni Perinçek’tir. Erdoğan, özeleştiri yapması gerekirken 28 Şubat aktörlerine teslim oldu" diye konuştu.

Erken seçimin gündemde olduğunu ve Cumhur İttifakı'ndan "her türlü sürpriz"in beklenmesi gerektiğini savunan Davutoğlu "Türkiye, bu andan itibaren seçim psikolojisine girmiştir" dedi ve 2021'in ikinci yarısında seçim olmasının muhtemel olduğunu ve buna hazırlandıklarını söyledi.