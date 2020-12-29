Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'Pelikan' buluşması

Başbakanlık görevinden alınmasına neden olan Pelikan bildirisi dolayısıyla sürekli "Pelikan çetesi" açıklamalarında bulunan Ahmet Davutoğlu, söz konusu yalıda fotoğrafları da olan ve ilgili bildiriye imza attığı iddia edilen isimlerden Serkan İnci ile buluştu.

İnci, Davutoğlu ile yaptığı röportajın fotoğrafını paylaşırken, “Mükemmel bir çekimdi, Hocaya, ekibine ve kendi ekibime teşekkür ederim'' dedi.

İnci, Davutoğlu buluşmasına ilişkin yapılan "Pelikan" haberlerine tepki gösterirken, "Hiç alakam olmayan bir ekip ile beni ilişkilendirmeye çalışıp duruyorlar" ifadesini kullandı.