'Cumhurbaşkanı’nın özel ordusu, muhafız gücü, fedaisi, mafyası değiliz' açıklaması

Suikast eğitimi ve gayrı nizami harp eğitimi verdiği haberlerine konu olan SADAT'tan açıklama geldi.

'İslam ülkeleri arasında işbirliği'

Eski Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin imzasını taşıyan açıklamada, "SADAT Savunma Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasında hak ettiği yeri almasına yardımcı olmak misyonuna sahiptir" denildi.

Açıklamada gayrı nizami harp eğitimi verildiği belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

Basının iddia ettiği gibi SADAT Savunma Cumhurbaşkanı’nın özel ordusu, muhafız gücü, fedaisi, mafyası ve saire değildir. Silahlı bir gücü yoktur. Suikastçı yetiştirmez fakat güvenlik güçlerine suikastı nasıl önleyeceğini ve ülkesi düşman tarafından işgal edilirse düşmana karşı gayrı nizami usuller ile nasıl mücadele edeceğinin eğitimini verme imkanına sahiptir.

Basının iddia ettiği gibi SADAT Savunma herhangi bir eğitim kampına sahip değildir. Bir mitingde dillendirdiği iddialar üzerine harekete geçen savcılık Meral Akşener’in ifadesini almıştır.

Başsavcılık terör suçları soruşturma bürosu yaptığı soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.