SADAT'ın İslam konferansından din devleti kararı çıktı

İlişkileri ve faaliyetleri tartışmaları bir kurum olan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi’nin (SADAT) kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı emekli General Adnan Tanrıverdi’nin düzenlediği İslam Birliği Kongresi’nde, başında cumhurbaşkanı bulunan, İslam inancına dayalı bir konfederasyon kurulması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı emekli general Adnan Tanrıverdi’nin düzenlediği İslam Birliği Kongresi’nde, başında cumhurbaşkanı bulunan, İslam inancına dayalı bir konfederasyon kurulması kararlaştırıldı.
Tanrıverdi’nin başkanı olduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM), Üsküdar Üniversitesi yetkilileri ile devlete ait Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın da katıldığı 4. Uluslararası İslam Kongresi, geçen aralık ayında sanal ortamda gerçekleştirildi. Kongrenin sonuç bildirgesi geçen günlerde açıklandı.
İslam dünyasının “süper güç” olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için Asya-Afrika (Asrika; 28’i Asya, 27’si Afrika, 4’ü Avrupa, 2’si Güney Amerika ülkesi) coğrafyasında 9 bölgesel federasyondan oluşan bir İslam birliği konfederasyonu oluşturulması önerilen bildirgeye göre; her İslam ülkesinde birer “İslam birliği bakanlığı” kurulacak, bir de İslam ülkeleri parlamentosu oluşturulacak. İslam ekonomisine dayalı bir ekonomik işbirliği sistemi ve ortak savunma sistemi kurulacak, iç güvenlik ve dış politika tek merkezden yönetilecek, ortak adalet sistemi kurgulanacak. Kurulacak İslam birliğinin; resmi dili, bayrağı, başkenti, yasama ve yürütme yetkisi olacak. Gümrük birliği sağlanacak, ortak pazar kurulacak, para birliğine gidilecek.
Anayasası olacak
Cumhuriyet'ten Işık Kansu'nun haberine göre İslam ülkeleri konfederasyonunun bir anayasası olacak, başta bir konfederal cumhuriyet başkanı bulunacak. Onun altında konfederal cumhuriyet başkan yardımcıları görev yapacak. Bölgesel federal cumhuriyet başkanları, adalet, milli savunma, içişleri, dışişleri bakanları, genelkurmay başkanı, kara, deniz, hava ve müşterek kuvvet komutanlarının katıldığı “konfederal cumhuriyet güvenlik konseyi” oluşturulacak. Ayrıca, konfederasyon merkezinde genelkurmay başkanı, kara, deniz, hava vb. komutanlıklar bulunacak.
SADAT nedir?
Özellikle irticai faaayetleriyle bilinen, bir kısmı bu nedenle ordudan atılmış birçok emekli TSK mensubunun görev aldığı kurumun, işyerlerinde, bankalarda, AVM ve okullarda görev yapan güvenlik görevlilerine kurs veren şirketlerle karıştırılmaması gerekiyor. Bir benzerlik aranacaksa, karşılığı TSK'dır.
İSLAM ÜLKELERİ
SADAT'ın Suriye'deki vekalet savaşındaki rolü, daha kurulduğu andan itibaren tartışılmaya başlanmıştı. Şirketin başındaki isim emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, 2012 yılında verdiği röportajda faaliyet alanlarının İslam ülkeleri olacağını özellikle söylüyor. Şirketin sitesinde kuruluş misyonuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor: İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet vermek, haçlı zihniyetindeki sömürgeci ülkelere muhtaç olunmasını engellemek, İslam ülkeleri arasında savunma sanayii ve savunma işbirliğini ortamı oluşmasına yardımcı olmak... AKP'nin bölgesel açılımıyla uyumlu. TSK'nın ulaşamadığı yerler olduğunu, ama oralardaki ihtiyacın devam ettiğini söyleyen Tanrıverdi, bu ihtiyacı karşılayan başka güçlerin illa ki olacağını ve bunların bu insanları kullanacağını söyleyerek "o ihtiyacı biz karşılayalım" diyor, yani başkası değil biz kullanalım demek istiyor. Bu tabloda şirketin kedine AKP'nin politikalarından bağımsız bir misyon biçmediği de ortaya çıkmış oluyor. Buradan yola çıkarak devletle ilişkisi de tahmin edilebilir.
VEKALET SAVAŞI
Tanrıverdi röportajda dikkat çekici ifadeler kullanmaya devam ediyor. Yıl 2012 ve Türkiye Suriye'deki savaşa tam boy müdahil, bugünkü gibi duvara toslamış görünmüyor. Suriye muhalefetine Türkiye'de açık toplantılar yaptırılıyor, otellerde ağırlanıyorlar, resmi kabul görüyorlar. Bu koşullarda Tanrıverdi de açık konuşuyor ve Suriye muhalefetinden kendilerine silah temini için başvurulduğunu söylüyor. Bu konuda yardımcı olup olmadıklarını ise söylemiyor. Ancak belli ki bir iletişim çoktan kurulmuş.