CHP'li Özel'den içki yasağı tepkisi: Geri alınmalı

Türkiye’de 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00 arasında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "tam kapanma" adı verilen kısıtlamalar devreye girecek. Bu kısıtlamalar sırasında içki satışı olmayacağı bildirildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tam kapanma döneminde alkol satışının yasaklandığı yönündeki haberlere tepki göstererek, "Yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi" dedi.
Özel, kararın geri alınması çağrısını yaparak, "Aksi hukuk devletinin terki, teokratik yönetimin itirafıdır" dedi.
Yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 27, 2021
Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledir.
Geri alınmalıdır, aksi hukuk devletinin terki, teokratik yönetimin itirafıdır.