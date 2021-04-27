Tam kapanmada içki satışı yasağı kesinleşti

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya sabah saatlerinde içki satışı yasağının 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacağını duyurmuştu.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, soL'a yaptığı açıklamada, bu yönde bilgilerin kendilerine de ulaştığını, bu kararın tekel bayilerini bitirmeye yönelik olduğunu söylemişti. Aybaş karara "Karar ideolojik, bu bizi bitirmeye yönelik" diyerek tepki göstermişti.

Sabah saatlerinde ortaya atılan iddia İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasıyla resmiyet kazandı. Soylu, tekellerin bu süreçte açık olup olmayacağıyla ilgili "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" diye konuştu.

Bakan açıklamasında içki satışı yasağıyla ilgili soruyu tekellerin açık olup olmamasıyla ilişkilendirirken, sokağa çıkma yasağında çalışan zincir marketlerde de içki satışına izin verilmediği biliniyor.

Karar Anayasa'daki kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddelere, laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle büyük tepki çekti. Muhalefet partilerinden içki satışı yasağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.