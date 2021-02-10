CHP'den Erdoğan'a 'ay' yanıtı: Uçtu uçtu...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın tanıtımında yaptığı konuşmada "2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert bir iniş gerçekleştireceğiz" demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Damat Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirleri hala iktidarda. Erdoğan 2023’te ayla ilk temas müjdesini bu gece verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu uçtu artık aya uçtu" dedi.