Erdoğan: Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı için Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz.
- Gelecek 10 yılın nasıl şekilleneceğini birazdan açıklayacağız. Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacağız.
- Dünyada uydu üretme kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasındayız.
- Gözlem uydularında kazandığımız tecrübe ile haberleşme uydularını kendi üreten ülkeler arasına gireceğiz.
- Önümüzdeki süreçte Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini tamamen sağlamış olacağız.
- Artık uzay sistemleri alanında montaj ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir ülke konumundayız
- İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor.
- Şu anda en önemli eksiğimiz fırlatma konusu, ancak bu konuda önemli adımlar atıyoruz.
- Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Niye bu kadar saldırıyorlar? Çılgın Türkler geliyor.
- Pozitif bilimlerdeki üstünlüğün son yıllarda Batı'ya geçtiğini biliyoruz. Ama dünya yeni bir değişimin arifesinde.
- Fransa'nın başındaki zat bana saldırıyor. Sen önce Cezayir'in hesabını ver. Macron haber gönderiyor, 'Türkiye Libya'dan askerini çeksin' diyor. Sen önce paralı askerlerini çek.
- Temsil ettiğimiz medeniyetin dünyaya yeniden öncü olabilmesi, Türkiye'nin uzay yarışında kat edeceği mesafeye bağlıdır.
- En önemli hedefimiz cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek. İnşallah Ay'a gidiyoruz.
- 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert bir iniş gerçekleştireceğiz. 2028 yılında ikinci aşamada ise, aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı hedefliyoruz.
- Bir Türk vatandaşı uzaya gidecek