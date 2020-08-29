Cezaevi firarisi kocasının öldürdüğü Remziye Yoldaş, 6 gün önce polise başvurmuş

Diyarbakır'da cezaevi firarisi eşi Veysi Yoldaş tarafından öldürülen Remziye Yoldaş'ın, cinayetten 6 gün önce polise giderek, firari eşinin kendisini arayıp ölümle tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi’nde cezaevi firarisi eşi Veysi Yoldaş tarafından öldürülen 29 yaşındaki Remziye Yoldaş'ın 22 Ağustos günü, polis merkezine gittiği ortaya çıktı.

31 yaşındaki bir çocuk annesi olan Yoldaş’ın 22 Ağustos günü, polis merkezine giderek, eşi Veysi Yoldaş’ın kendisini arayıp ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Kadına, “çağrı üzerine koruma” uygulamasına karar verildiği, Veysi Yoldaş’ın firari olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı bildirildi.

"Çağrı üzerine koruma" uygulamasında, tehlike altındaki kişinin çağrısı ile polisin kişiyi korumaya gittiği biliniyor. Remziye Yoldaş’ın olay öncesi polise bir çağrısı olup olmadığı ise henüz öğrenilemedi.

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