Diyarbakır'da kadın cinayeti: Cezaevi firarisi eşi tarafından öldürüldü

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi’nde bir çocuk annesi Remziye Yoldaş, 9 yıldır hırsızlık suçundan kapalı cezaevinde kaldıktan sonra, sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bir süre önce firar eden 31 yaşındaki eşi Veysi Yoldaş tarafından takibe alındı. Veysi Yoldaş, tartışmanın ardından pompalı tüfekle eşine dört el ateş etti.

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Remziye Yoldaş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan 29 yaşındaki Yoldaş, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.