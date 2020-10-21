Çevre Ajansı'na şerh: 'Rant paylaşım sistemi'

CHP, HDP ve İYİP'li üyeler yasa teklifine, 'büyükşehir belediyelerinin bazı yetkilerinin elinden alındığı, ÇED süreçlerini tamamen devre dışı bırakma riski olduğu, faaliyet görme biçimiyle şirket görüntüsünde ve muafiyetleriyle bir rant paylaşım sistemi olduğu, ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na paralel bakanlık' eleştirileri yöneltti.

CHP'li Komisyon üyeleri muhalefet şerhinde, teklifle kurulması öngörülen Türkiye Çevre Ajansı'nın statüsüyle ilgili "Genel olarak, sorumluluk almadan fazlaca yetki, kadro ve bütçe alan, mali muafiyetleri olan, denetim yetkisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na rakip hatta paralel bir bakanlık olan, ama kendisi iç ve dış denetimden muaf olan yeni bir kamu kurumu kurulmaktadır" eleştirisine yer verildi.

CHP'nin şerh maddelerinin birinde "Yasa ile kurulması itibarıyla kamu tüzel kişisi olarak karşımıza çıkan Ajans, faaliyet görme biçimiyle şirket görüntüsünde ve muafiyetleriyle bir rant paylaşım sistemi olacaktır" denildi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın haberine göre ajansın organlarının "siyasi saiklerle belirleneceği" iddiasına da yer verilen muhalefet şerhinde, ajansın organ ve birimlerinin nasıl denetleneceğinin belli olmadığı, kendi bütçesi muafiyetleri ve denetim yetkisiyle Çevre Bakanlığı'na rakip olacağı vurgulandı.