Torba yasada büyükşehir belediye gelirlerine kısıtlama

AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Türkiye Çevre Ajansı’nı kurmayı amaçlayan 39 maddelik “Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla torba kanun Meclis’e sunuldu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, torba yasada büyükşehirlerin gelirlerine kısıtlama getiriliyor.

Teklifte yer alan madde ile büyükşehirlerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulamasına son verilerek, tahsil edilen gelirlerin ilçe belediyelerince bölge otopark yapılması için gerekli arsa alımları ile inşasında kullanılmasını düzenleniyor.

İstanbul’da ilçe belediyelerinin 23’ü AKP’de, 15’i CHP’de, 1’i MHP’de. Ankara’da ise ilçe belediyelerinin 19’u AKP’de, 3’ü CHP’de, 3’ü de MHP’de bulunuyor.