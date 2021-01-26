Çelik: Valilere, kaymakamlara militan diyenler faşistin ta kendisidir

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-Zamanında olacak seçime kadar kongrelerimizi yapıyoruz.

-Nefret siyaseti Kılıçdaroğlu tarafından yazılım haline getirilmiştir. Avrupa'daki aşırı sağcı partilerin söylemiyle karşı karşıyayız. Şüphesiz CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın beklentileri açısından da çok büyük bir haksızlıktır. CHP'nin derdi iktidar olmak değil, milletin seçtiği iktidar üzerinde denetleme hakkına sahip olmak. 60 darbesinde de böyle oldu. Kılıçdaroğlu, 'bunlar tarihte oldu, niye söylüyorsunuz' diyor. Keşke tarihte olmuş bu kötülük siyasetini terk edebilseydiniz. Ama her fırsatta bunu yeniden gündeme getireceğinizi ifade ediyorsunuz. Yargı mensuplarını tehdit edip baskı kurmaya çalışıyorsunuz.

'Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım'

-Valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek skandallara devam etti Kılıçdaroğlu. Vali ve kaymakamlara militan diyenlerin tamamen yıkım siyaseti içinde, barbarca tavır içinde olduğunu görüyoruz. Bu yanlış tekrarlanmasaydı yine susulacaktı. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenler faşistlerin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım. Ne yaparsanız yapın gerici anlayış geri gelmeyecek. Tekrar kaos çıkarmaya çalışan parçalı siyasi iktidar oluşturup o aradan kendinize yol bulmaya çalışan bir arayış içinde olduğunuzu net bir şekilde görüyoruz.

-Hiçbir valimizin, kaymakamımızın, yargı mensuplarımızın, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ciddiye alması gerekmez. Bir vali ya da kaymakam ya da yargı mensubu CHP Genel Merkezinden talimat almıyorsa ona militan derler, tehdit ederler. Tarihte yaptığınızı bugün de yapmaya çalışıyorsunuz."

-(Yalova'da Alevi vatandaşların yaşadığı 5 evin üzerine çarpı işareti konularak duvarlarına 'Alevi' yazılması hakkında) Bunlar provokatif eylemlerdir. Herkes müsterih olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nde ikinci sınıf vatandaş yoktur. Herkes birinci sınıftır.

'Patriot satmadıkları için S-400 aldık, yaptırım uygulandı'

-Amerika'daki olaylardan sonra yeni Başkan'ın pürüzsüz şekilde göreve başlamasını memnuniyet verici olarak görüyoruz. Türkiye'deki ABD karşıtlığının sebebinin AK Parti olduğuna dair bazı açıklamalar geldi. 15 Temmuz'un sorumlusu ABD'de rahatça yaşıyor. Patriot satmadıkları için S-400 aldık, yaptırım uygulandı. S-400 yaptırımlarına tepki vermemiz doğaldır. Biden'ın 'Müttefiklerle yeni dönemde daha yoğun çalışılacağı' yönündeki sözünün önemli olduğunu ifade ediyor, not ediyoruz.

-Yunanistan'la yeni bir sayfa açmaya çalışıyoruz. Bu süreç gerçekleşirken Yunan Dışişleri Bakanlığı maalesef Türkiye'deki Rum azınlıklarla ilgili olumsuz ifadeleri söz konusu oluyor. Bu Dışişleri Bakanı'nın bu olumsuz yaklaşımlardan uzak durması gerekiyor.