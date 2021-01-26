Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Soylu Twitter hesabından "Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “militan” açıklamalarıyla ilgili..." notuyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Kılıçdaroğlu'nun derdi belli; 'Militanlarıma dokunma.' Dokunacağız. Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir."