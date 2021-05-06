Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası konuşan Çavuşoğlu, "Almanya ile ikili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Aşılama sürecimize hız verdik ve şu anda halkımızın yüzde 26’sından fazlası aşılandı. Güvenli turizm programına ilave tedbirler getirdik. Aşılamada turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanları, otelde, restoranda, şoförler, tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım" diye konuştu.

Çavuşoğlu'ndan AB'ye: Kendi aralarındaki kavgayı Türkiye'ye yansıtmasınlar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyaretinde ayakta kaldığı görüntülere dair "kadın olduğum için böyle oldu" sözleri hakkında da konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Biz protokol kurallarını, misafire nasıl davranılmasını gerektiğini bilen bir toplumuz. Üzülerek söylüyorum ki buradaki durum konsey ve komisyon arasındaki rekabetten kaynaklanıyor. Bundan üzüntü duyduk. Ancak tüm bunları bilmesine rağmen Ursula von der Leyen'in 'kadın olduğum için böyle oldu' demesi doğru değil. Kadının bizde rolü çok önemlidir, Cumhurbaşkanımız da buna önem verir. Kendi aralarındaki kavga ve çekişmeyi Türkiye'ye yansıtmasınlar, bizden kaynaklanan bir durum yok. Görüyorum ki başka bir ziyarette bu meydana gelmesin diye çalışıyorlar. Umarım AB için bir daha tekerrür etmez."

Maas: AİHM kararlarının uygulanmasını da görüştük

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise yaptığı açıklamada Yunanistan ile Türkiye arasında görüşmelerin başlamasını "çok güzel bir gelişme" diye niteledi ve "Libya konusunda birlikte hareket ediyoruz" dedi. Çavuşoğlu ile "insan haklarının korunması, AİHM kararlarının uygulanması" konularını da ele aldıklarını kaydeden Maas "Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır" diye konuştu.

Maas "Geçen sene AB Türkiye ilişkileri açısından zor bir yıldı, bu sene daha iyi olacağa benziyor" dedi.