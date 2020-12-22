Çarpıcı gerçek: Gıdada enflasyon yüzde 30'u buldu

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının aralık ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre söz konusu sepet için harcanan para son bir yılda (Aralık 2019’a göre) ise yüzde 29,9 oranında arttı. 12 aylık ortalama fiyatlara göre artış da yine yüzde 29,9 olarak gerçekleşti.

Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor.

Aylık fiyat artışı

Aralıkta, ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre, yüzde 5,2 oranında artarken, et-balık harcamalarında balık fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle yüzde 1,1 oranında düşüş yaşandı.

Süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında, yumurtadaki olağan dışı artışlar nedeniyle yüzde 2,6 oranında artış kaydedilen aralık ayında katı ve sıvı yağ fiyatlarındaki artış da yüzde 4,4 oldu.

Meyve fiyatlarının yüzde 6,2 oranında arttığı aralık ayında sebze fiyatlarında ise bir önceki aya göre yüzde 7,8 oranında oldukça hızlı bir yükseliş yaşandı.

Bakliyat fiyatlarının yüzde 1,2 oranında azaldığı aralıkta, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 3,2 oranında arttı.

Böylece, mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 77 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetinin toplam tutarında aralıkta, kasım ayına göre yüzde 3,2 oranında yükseliş yaşanmış oldu.

Yıllık değişim

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Aralık 2019’a göre) yüzde 29,9 oranında artış kaydedildi.

Bu yıl aralık ayında geçen yılın aralık ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 21,2, et-balık fiyatlarında 16,1, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 14,8 oranında artış yaşandı. Bir yıl öncesine göre katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 44,8 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 35,8 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 89,8 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 37, diğer gıda fiyatları ise yüzde 7,3 oranında zamlandı.

Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında da 2020 yılında yüzde 29,9 oranında artış yaşandı.

Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 10,9, et ve balık fiyatları yüzde 19,9 süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 24,8 yağ fiyatları yüzde 25,2, meyve fiyatları yüzde 58,9, sebze fiyatları yüzde 52,9, bakliyat fiyatları yüzde 26,1, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 16,3 oranında artış kaydetti.

Açlık sınırı 3 bin 146 TL

Gıda fiyatlarında yaşanan bu artış, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete göre hesaplanan açlık sınırı aralıkta 3 bin 146 liraya yükselmesine yol açtı. Açlık sınırında aralık ayında bir önceki aya göre 45 liralık, son bir yılda ise 438 liralık artış oldu.