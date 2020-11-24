Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Arınç yaptığı ilk açıklamada, "Ayrılma talebimi Cumhurbaşkanımıza ilettim, uygun gördüler" dedi.

Ne olmuştu?

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde açıklamalar yapan Arınç'a Erdoğan'dan tepki gelmiş, Erdoğan, "Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü’lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz" ifadesini kullanmıştı.

Bülent Arınç, Erdoğan'ın bu konuşmasından dolayı çok rencide olduğunu söylemiş, istifa söylentilerine dair ise "Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım" demişti.