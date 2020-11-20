Erdoğan'dan 'Arınç' yorumu: Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile, hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez" dedi.

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum" demişti.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni tedbirler alınabileceğini kaydetti.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletimiz, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğini yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz.

Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile, hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez.

Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.

Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim ne yanında ne dirsek temasında olduğumuz kişiler olamaz.

Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü’lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz.

CHP’nin ve arkasındaki mahfillerin dümen suyuna girenlere, ‘siz gidin heykellerinizle iç kavgalarınızla karanlık pazarlıklarınızla uğraşın, düşün bu ülkenin ve milletin yakasından’ diyoruz. Türkiye’yi dışarı şikayet ederek, başka ülkelerin yönetimlerine bize nasıl ve nerelerden saldıracaklarını akıllarını vererek, dün söylediğini bugün yalayarak siyaset yaptığını sananların sonu hüsran olacaktır.

Gezi eylemlerini organize edenlerin biz savunucusu olamayız.

Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız.

'Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunuz'