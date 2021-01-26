Boğaziçili akademisyenleri rektörlük seçimi için göreve davet eden çağrıya 7 yeni kulüp daha eklendi

Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinin akademisyenlere rektörlük seçimleri düzenlenmesi adına yaptığı çağrıya 7 yeni kulüp daha katıldı.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi’nde 14 kulübün imzasıyla akademisyenlerine tarihsel sorumlulukları hatırlatılarak acilen rektörlük seçimi düzenlenmesi için yapılan çağrıya 7 yeni kulüp daha katıldı. 

İmzalayan kulüpler arasında Sosyalist Fikir Kulübü, Bilim Kulübü, Sinema Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü gibi kulüpler bulunuyor. Ayrıca metnin Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin kendi aralarında yaptığı toplantılarda da gündeme alındığı öğrenildi. 

İmzacı kulüpler:

BÜBK, BÜÇEV, BÜDAV, BÜDAK, BUDS, EREC, BÜFK, BÜ(S)K, SFK, BÜOK, BÜYAK, BÜO, BÜED, BÜMAK, BÜÇEK, BÜHAY, GSK, BÜKAK, BUEC, BÜYAP, BUSOS 

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