Boğaziçi öğrencileri hocalarını göreve çağırıyor: Rektörlük seçimleri düzenlenmeli

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulüpleri ortak bir metne imza atarak kayyum rektörü kabul etmediğini ilan edenleri "bir adım ileriye" çağırdı.

Aralarında Sosyalist Fikir Kulübü ile çeviri, dağcılık, sinema kulüplerinin de yer aldığı öğrenci kulüpleri tarafından yapılan açıklamada "Sürdürdüğümüz mücadelenin somut bir kazanımla sonuçlanması doğrultusunda rektörlük seçimlerinin hiç vakit kaybetmeden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Seçim organizasyonu için gerekli adımlar ivedilikle atılmalı, Boğaziçi akademisyenleri arasından adaylar belirlenmelidir" denildi.

"Bir adım ileriye çağırıyoruz" başlıklı açıklamada öğrenciler, kayyum rektör Melih Bulu'nun okulda hiçbir meşruluğu olmadığını vurgulayarak hangi sebeple olsun uzlaşmacı bir tutum takınmanın ülkedeki tüm üniversiteleri karanlığa teslim etmek anlamına geleceğine işaret ettiler.

Öğrenciler direnişlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, bu aşamaya kadar onları yalnız bırakmayan hocalarını da göreve davet ettiklerini ilan ettiler.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"BİR ADIM İLERİYE ÇAĞIRIYORUZ!

Okulumuza atanmış rektöre karşı sürdürdüğümüz direnişimiz, 2 haftayı aşmış durumda. Bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak asla yalnız kalmadık.

Kamuoyu ve diğer üniversitelerdeki arkadaşlarımızdan aldığımız desteğin yanında hocalarımızın kararlı duruşunu görmek her zaman bizi umutlandırdı. Akademisyenler ve öğrenciler olarak bu okulun gerçek sahipleri olduğumuzu, boyun eğmeyeceğimizi, okulumuzu savunacağımızı gösterdik.

Dışarıdan atanmış intihalci kayyum rektör, üniversiteye bilimsel üretim anlamında hiçbir şey vadedememekte ve okulumuzu bir şirket gibi yönetmeye hazırlandığını açıkça belli etmektedir. Şu anda kendisinin okulumuzda hiçbir meşruluğu yoktur.

Sürdürdüğümüz mücadelenin somut bir kazanımla sonuçlanması doğrultusunda rektörlük seçimlerinin hiç vakit kaybetmeden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Seçim organizasyonu için gerekli adımlar ivedilikle atılmalı, Boğaziçi akademisyenleri arasından adaylar belirlenmelidir.

Hangi sebeple olursa olsun geldiğimiz noktada uzlaşmacı bir tutum takınmanın, kayyum rektörü “kendimize uydururuz” gibi geri adım anlamına gelecek yaklaşımlarla kabul etmenin sonucu başta Boğaziçi olmak üzere ülkemizdeki tüm üniversiteleri karanlığa teslim etmek olacaktır.

Kabul etmeyeceğini, vazgeçmeyeceğini ilan edenlerin omuzlarında tarihsel bir sorumluluk bulunmaktadır. Biz öğrenciler olarak bu bilinçle direnişimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ediyoruz ve şu zamana kadar bizi yalnız bırakmayan hocalarımızı bir kere daha göreve çağırıyoruz.

BÜBK, BÜÇEV, BÜDAV, BÜDS, EREC, BÜFK, BÜ(S)K, SFK, BÜOK, BÜYAK, BÜO, BÜED, BÜMAG"