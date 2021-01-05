Boğaziçi ayakta: Öğrenciler bugün de eylemde

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı dün büyük bir eylem yapmış, "Kayyum rektör istemiyoruz" demişti.

Bugün çok sayıda Boğaziçili öğrenci, polisin düzenlediği ev baskınları sonrası gözaltına alındı. Şu ana kadar 16 öğrencinin gözaltına alındığı, toplam 28 öğrenci hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden hocalar rektörlüğe sırtlarını dönüp protesto eylemi gerçekleştirdiler. Rektör devir teslimini ve polis müdahalesini protesto eden hocalar öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Bazı hocalar derslerini de iptal etti.

Öğrencilerden eylem

Bugün saat 15.00'de üniversite kampüsünden buluşan öğrenciler, gözaltına arkadaşlarının serbest bırakılması ve 'kayyum' rektörün istifa etmesi için çağrı yaparken, eylemlerinin devam edeceğini de duyurdular. Çarşamba saat 14.00'e Güney Kampüsü kapısına çağrıyla eylemi sonlandırdılar.