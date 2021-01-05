Boğaziçi'nde akademisyenlerden cübbeli protesto

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, AKP'nin rektör atamasına karşı dün büyük bir eyleme imza atmıştı. Bu sabah saatlerinde öğrenciler ev baskınıyla gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden hocalar rektörlüğe sırtlarını dönüp protesto eylemi gerçekleştirdiler. Rektör devir teslimini ve polis müdahalesini protesto eden hocalar öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Bazı hocalar derslerini de iptal etti.

Hocalarımız da bizimle! Akademi AKP'nin memuruna biat etmiyor. Kayyumunuzu da düzeninizi de reddediyoruz, üniversiteler bizimdir! #BogaziciDireniyor #KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz pic.twitter.com/NxZZnYU4Wy — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) January 5, 2021



