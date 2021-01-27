Bir AKP'linin yasaklanan tek toplantısı: İsyan etti, 'Erdoğan'ın hamalı olacağım' dedi

Salgına karşın AKP'liler istedikleri gibi etkinlik düzenlemeye devam ederken, bir AKP'linin salgın gerekçesiyle engellendiği ilk etkinlik Trabzon'da yaşandı. Erdoğan'ın belirlediği il başkanına rakip olmak isteyen ismin adaylık açıklaması, salgın gerekçe gösterilerek engellendi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Trabzon İli Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Kaya, daha önce de izin verilmeyen adaylık açıklamasını dün yapmak istedi ancak yine polis engeliyle karşılaştı.

Kasım ayında yapmak istediği toplantı nedeniyle hakkında adli ve idari işlem yapılan Kaya'nın dünkü toplantısı da valilik tarafından yasaklandı.

Bunun üzerine Gazeteciler Cemiyeti binası önünde açıklama yapan Kaya, “Aday olduğumu bir türlü açıklayamıyorum. Bugün basın toplantısı yapacağım cemiyette basın toplantısı yapmama izin vermediler. Oysa yine derneklere bağlı olan AK Parti il binasında 100 kişiyle toplantı yaptı. Sürekli bir engelleme var. Kimden korkuyorsunuz. Benim arkamda vekiller yok, bakanlar yok. Ben neden sokak ortasında toplantı yapayım. En lüks oteli seçtim engellendim, burada engellendim” dedi.

Kaya, "Delege sayısı 500, elimde 242 delege imzası var. Ben sadece ihale alma mekanizmasında yokum. AK Parti'nin hamal kısmındayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın hamalı olacağım. O olmazsa evinizden çıkmaya cesaret edemezsiniz. Ben sizin yüzünüzden yönetim listemi açıklayamıyorum. Herkesi tehdit ediyorsunuz. Erdoğan direkt veya dolaylı yoldan 'Çekil demediği' sürece varım" ifadesini kullandı.