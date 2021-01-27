Ebru Gündeş'e 'Rıza Sarraf' beraati: 'O yaptı, ben sadece oturuyorum' demişti

Beykoz Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna'na aykırı tadilat yapılması nedeniyle yargılanan Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararı İstinaf Mahkemesi'nce onandı.

Sadece tadilatı yapan isme ceza

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.

DHA'nın haberine göre, davayı 11 Mart 2019 tarihinde karara bağlayan mahkeme, sanık Gökdemir'i 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, Ebru Gündeş Sarraf'ın beraatine karar vermişti.

Ayrıca mahkeme, ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesini alamamış, bu nedenle Rıza Sarraf'ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.

'Ben sadece oturuyorum' demişti

AKP'ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Ebru Gündeş, Kanlıca’daki tarihi Mehmet Arif Bey yalılarına mevzuata aykırı biçimde tadilat yaptıkları gerekçesiyle açılan davayla ilgili savcılığa verdiği ifadede, “Bütün işlemleri eşim Reza Zarrab yaptı. Ben sadece bu yalıda oturuyorum” demişti.