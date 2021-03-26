Biden'in sözcüsü Psaki, İsrail casusluk firmasına danışmanlık yapmış

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sözcüsü Jen Psaki'nin Beyaz Saray'daki işine başlamadan önce işgal altında yaşayan Filistinlileri gözetleyen bir İsrail casusluk firmasında çalıştığı açığa çıktı.

The Electronic Intifada'nın haberine göre Psaki, AnyVision adlı firmada "kriz iletişimi danışmanlığı" başlığı altında en az 5 bin dolar maaş alıyordu.

The Electronic Intifada, Beyaz Saray'dan aldığı yürütme organı yetkilileri için beyan formlarında söz konusu işin kesin olarak ne kadar sürdüğünün belirtilmediğini ancak Psaki'nin 2017'de Obama hükümetinden ayrılması ve Biden hükümetinde işe başlaması arasında geçen zaman aralığında burada çalıştığı aktarıldı.

Kayıtlara göre Psaki, ABD Başkanı Barack Obama'nın görevden ayrılmasından bir ay sonra Evergreen Consulting adlı bir iletişim firmasını işletmeye başlıyor. Bu, tam olarak casusluk firması AnyVision'ın Filistinlilerin haklarını ihlal etmekle suçlanması üzerine doğan halkla ilişkiler kriziyle karşılaştığı döneme denk geliyor.

Psaki Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüğü yapıyordu.

AnyVision yapay zeka tabanlı yüz tanıma teknolojisini İsrail işgali altında yaşayan Filistinlileri izlemek ve fişlemek için kullanmasıyla daha önce gündeme gelmişti.

İsrail menşeli Haaretz, 2019'da AnyVision’ın yüz tanıma teknolojisinin İsrail’in işgal ordusu tarafından "Batı Şeria’nın derinliklerinde bir kamera ağıyla, İsrail’e girerken kontrol noktalarında Filistinlileri izlemek için" gizlice kullanıldığını haberleştirmişti.

Haaretz'e göre AnyVision'ın yöneticisi Amir Kain, İsrail Savunma Bakanlığı'nın güvenlik bölümünün eski başkanlığını yaparken danışmanlarından biri olan Tamir Pardo'ysa İsrail gizli servisi Mossad eski başkanıydı.

İsrail’in önde gelen insan hakları grubu B’Tselem AnyVision'ın, “bir grubun yani Yahudilerin diğeri yani Filistinliler üzerindeki üstünlüğünü” sürdürmek için kurulmuş bir “apartheid [ırka dayalı ayrımcılık] rejiminin” ayrılmaz bir parçası olduğu ifade etmişti.

Haaretz, firmanın kurucu ortağı Eylon Etshtein'ın, (bir ironi yapma amacı gütmeden) şirketinin ırk ve cinsiyet önyargılarına çok duyarlı olduğunu ve yalnızca "uygun hükümetlerle demokratik ülkelere" iş yaptığını ifade ettiğini aktarmıştı.

Firma Microsoft ilişkisiyle gündeme gelmişti

ABD menşeli NBC News 2019'da yaptığı bir haberde AnyVision'ın "Batı Şeria'da gizli bir askeri gözetim projesine güç verdiğini" belirtterek "Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler İsrail vatandaşlığına veya oy haklarına sahip değiller, ancak İsrail hükümeti tarafından hareket kısıtlamalarına ve gözetimine tabi tutuluyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

NBC, Microsoft'un AnyVision'a 74 milyon dolar yatırım yaptığına dikkat çektiği haberi için firmanın kurucu ortağı Etshtein'la iletişime geçmişti. Etshtein'sa Batı Şeria'nın 'işgal altında" olmadığını belirterek NBC muhabirini "başka emeller gütme" ve "Filistinli bir aktivist grup tarafından fonlanmakla" itham etmişti. Etshtein ayrıca NBC'ye dava açma tehdidinde bulunmuştu.

Microsoft'u casusluk firmasıyla iş birliğinden vazgeçmeye çağıran 'Drop AnyVision' başlıklı bir kampanya başlatılmış ve Barış için Yahudi Sesi adlı örgütün öncülüğündeki kampanya başarılı olmuştu.

Microsoft geçtiğimiz yıl eski ABD başsavcısı Eric Holder tarafından yürütülen bir soruşturma başlattıktan sonra AnyVision ile olan ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

Ancak Microsoft, yüz tanıma teknolojisi temel olmak üzere "hassas teknolojiler" satan bir firmada azınlık hissesine sahip olmanın, "Microsoft'un kendi teknolojisinin kullanımı üzerinde uyguladığı gözetim veya denetim düzeyine" izin vermeyeceğini öne sürerek iş birliğinden çıktığını söyledi.

Microsoft, Holder’ın soruşturmasının, AnyVision’ın Filistinlileri gözetleme konusundaki rolüne ilişkin suçlamaları kanıtlayamayacağını da söyledi.