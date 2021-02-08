Filistinli piknikçiler 'İsrailli olmadıkları' gerekçesiyle askerler tarafından kovuldu

İsrail askerleri, geçen hafta Cumartesi günü Batı Şeria'nın Ramallah bölgesindeki Kafr Jibiya yakınlarındaki bir bölgeden İsrail vatandaşı Arap bir aileyi piknik yaptığı yerden zorla çıkardı. Askerler İsrailli yerleşimciler tarafından ihbar üzerine bölgeye çağrılmıştı.

Olayın videoları geçtiğimiz gün İsrail'de sosyal medya üzerinden yaygınlaşmıştı. İsrail menşeli Haaretz ve Times of Israel gazetelerinde yer alan bilgilere göre videolarda yerleşimcilerin ilk olarak aileye yaklaştıkları ve onlara ayrılmalarını söylediği görülüyor. Yerleşimciler piknik alanının kendilerine ait olduğunu iddia ediyor ancak bölge herhangi bir Batı Şeria Yahudi yerleşim alanı içinde bulunmuyor.

Ailenin piknik alanından çıkmayı reddetmesi üzerine yerleşimcilerden birinin ailenin eşyalarını aldığı, içeceklerini kamp ateşine attığı görülüyor. Arap aileyi tehdit eden yerleşimciler "İsrailli değilsiniz, Arapsınız, kalmanıza izin vererek size iyilik yapmıştık" diyerek orduyu çağırıyorlar.

Aile ferdi Lubna Abed El Hadi tarafından paylaşılan videoda aileyi kovmaya gelen yerleşimcilerin en az bir tanesinin silahlı olduğu görülüyor.

Ailenin çektiği videoda olay yerine gelen ve onlara gitmeleri gerektiğini söyleyen bir askerin "Çok fazla güç kullanmak istemiyorum. Buraya girmenize izin yok” dediği duyuluyor.

Videoda yer alan çocukların annesiyse askere bölgenin kamusal alan olduğunu ve İsrail vatandaşları olarak, Batı Şeria'da, tıpkı İsrail'deki Carmel Dağları'nda piknik yapabildikleri gibi, orada bulunma hakkına sahip olduklarını söylüyor.

Bölgenin yakınında, kısmen devlet arazisi ve kısmen de özel mülkiyete ait arazi üzerine inşa edilmiş olan Zvi's Farm adında İsrail kanunlarına göre bile kaçak bir yerleşim yeri bulunmakta.

İsrail ordusu olay hakkında "çatışan tarafların davranışlarını inceleyeceğini" açıkladı.