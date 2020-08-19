Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden sonra iktidar ile muhalefet arasındaki çekişme devam ederken Lukaşenko'dan durumla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Belarus savaş uçakları sınırlarda devriye uçuşlarına başladı

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, An-26 50 SAB, Yak-130 116 ShAB, Su-30SM 61 IAB uçaklarının muharebe eğitimi kapsamında planlı uçuşlar gerçekleştirdikleri anlatıldı.

Açıklamada ayrıca, 19. ve 120. mekanize tugayları uçaksavar füzesi topçu birimlerinin, ‘Tunguska’ uçaksavar füze sistemleri ve ‘Igla’ taşınabilir hava savunma sistemlerinin ateşlenmesi hazırlıkları yaptıkları ve birliklerin Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri 174. eğitim sahasında toplanmaya başladığı ifade edildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen pazar yaptığı açıklamada, NATO ordusunun Belarus kapıları önünde güç gösterisinde bulunduğunu ve NATO’nun askeri tatbikat gerçekleştirdiği Polonya ve Litvanya’daki silah tür ve sayısının artırılmasından dolayı endişe duyduklarını belirtmişti.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Lukaşenko’nun açıklamasına yanıt olarak, NATO’nun, Avrupa’nın doğusundaki çok uluslu varlığının tamamen savunma amaçlı olduğunu ve hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını söylemişti.

Lukaşenko: Batı sınırlarımıza askeri birlikler konuşlandırarak onları tam teyakkuza geçirdik

Belarus devlet haber ajansı BelTa'nın aktardığına göre Lukaşenko, Belarus Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantı sırasında açıklamalarda bulundu.

Lukaşenko, "Son zamanlarda Belarus'un nerede bulunduğunu bilmeyen ülkelerin yöneticileri de dahil olmak üzere Batılı ülkelerin temsilcilerinin açıklamalarını görüyoruz. Bu açıklamalar, Savunma Bakanlığı'nda bu konuyu ele aldığımızda devlet başkanının haklı olduğunu ortaya koyuyor. Tanrı'ya şükür buna karşılık verdik ve birliklerimizi ülkemizin batı sınırına konuşlandırarak onları tam teyakkuza geçirdik" dedi.

Savunma Bakanlığı'nın sınıra konuşlandırılan birlikler hakkında rapor verdiğini söyleyen Lukaşenko, bu birliklerin görevlerini yerine getirmeye hazır olduklarının bildirdiğini vurguladı.

'AB ve NATO'ya girersek Belarus'u yok ederiz'

Lukaşenko, muhalefetin AB ve NATO'ya katılma çağrılarına yanıt verdi.

AB ve NATO'ya katılım başvurusu yapmanın muhalefetin programında yer aldığını söyleyen Lukaşenko, "Ukrayna'da demokrasi sanırım yaklaşık 10 yıl önce tesis edildi. Ancak hiç kimse onları AB'ye de NATO'ya da almadı. Zira orada kimse kimseyi beklemiyor. Bizi hiç beklemiyorlar. Bunu yaparsak ülkemizi yok ederiz" diye konuştu.

'Rus askeri üslerinin bizi nasıl tehdit ettiğini anlamıyorum'

Muhalefetin programında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden çıkılmasının ve Belarus topraklarındaki Rus askeri üslerinin kapatılmasının öngörüldüğünü söyleyen Lukaşenko, "Askeri üslerin bizi nasıl tehdit ettiğini anlamıyorum. Bunlar askeri birlikler bile değil. Oralarda çalışanların yüzde 90'ı Belarus vatandaşı ve bundan para kazanıyorlar" diye konuştu

Lukaşenko: Belarus etrafındaki kargaşanın tesadüf olmadığı konusunda Putin'le hemfikiriz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus etrafındaki kargaşanın tesadüf olmadığı konusunda Rusya Devlet Vladimir Putin'le hemfikir olduklarını söyledi.

Lukaşenko daha önce yaptığı açıklamada Belarus'taki olayların 'iktidarın kendi askerlerini iç eylemlere yönlendirmesi' için kışkırtıldığını söylemişti.