Trump: Belarus'ta pek demokrasi varmış gibi görünmüyor, ben demokrasiyi severim

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren geniş çaplı protestolar için "Çok barışçı görünüyorlar" diyen ABD Başkanı Donald Trump, "Belarus'ta pek demokrasi varmış gibi gözükmüyor, ben demokrasiyi severim" çıkışını yaptı.

Trump, Belarus'taki durumla ilgili Rusya yönetimiyle konuşacağını duyurdu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili Merkez Seçim Komisyonu'nun açıklamasında, 1994'ten beri görevdeki Aleksander Grigoryeviç Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla galip geldiği, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalifler seçime hile karıştırmakla suçladıkları Lukaşenko’nun istifasını talep ediyor.

Belarus sınırına Polonya ve Litvanya'nın askeri yığnak yapması söz konusuyken Tihanovskaya 'ulusal lider olmaya hazır olduğunu' söyledi. Lukaşenko eylemler karşısında oldukça yetersiz kalırken bazı eylemlerde aşırı sağcı ve neoliberal retorikler yükselmeye başladı.