Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara'da düzenlenen "Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu"nda konuştu.

"Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" diyen Gül, "Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur" ifadesini kullandı.

Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin. Bu konuda hakim ve savcıların yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz.

İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bir karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil.