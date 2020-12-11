MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada HDP'nin kapatılması çağrısı yaptı.
"Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" diyen Bahçeli, "HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" ifadesini kullandı.
Bahçeli "Uzayıp giden davalar süratle karara bağlanmalıdır. Terörist Demirtaş veya Sorosçu Kavala hakkında karar oluşmalı, hukuken suçlu olup olmadıkları da teyit ve tescil edilmelidir. Yargı reformunun önceliği bu olmalıdır" dedi.
Bahçeli'nin açıklamasının tamamı şöyle: