Yeni parti kuruldu: 'Ölümsüz lider Mele Mustafa Barzani’nin izindeyiz...'

Yeni kurulan Kürt Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Reşit Akıncı, partiye ilişkin Rudaw'a açıklamalarda bulundu.

'Altı ay önce başvurduk, dava açılması ihtimal dahilinde'

Altı ay önce "Kürdistan Demokrat Partisi" adıyla parti kuruluşu için İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını ancak daha sonra “Kürdistan” yerine “Kürt” ifadesini seçtiklerini belirten Reşit Akıncı, “Siyasi partilerin kuruluş ve bildirimlerine ilişkin işlemlerin yapıldığı Siyasi Partiler Bilgi Sistemi’ne (PARBİS) başvuruda bulunduk. Bize partinin ismindeki ‘Kürt’ ifadesi nedeniyle dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği belirtildi. Yargıtay’ın bize dava açılacağı belirtildi. Biz de dava açılsa bile bu ismi kullanmak istediğimizi söyledik. Dava açılması ihtimal dahilindedir” dedi.

'KDP-T HDP ile ittifak yaptı'

Kurulduğu günden beri Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’nde (KDP-T) Diyarbakır İl Başkanlığı yaptığını belirten Akıncı, “KDP-T’den neden koptunuz?” sorusuna, “Parti Genel Başkanımız sayın Mehmet Emin Kardaş seçimler için HDP ile ittifak yaptı. Biz ittifaka karşı değildik. Ancak sayın Genel Başkanımız yönetimini dinlemedi. Kararları kendi başlarına aldı. Böyle olunca partiden ayrılma kararı aldık” yanıtını verdi.

'Barzani'nin çizgisindeyiz'

Akıncı, “KDP ismi ile başka partiler de var. Neden başka isim değil de bu imi seçmediniz” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Biz ölümsüz lider Mele Mustafa Barzani’nin izindeyiz, ulusal çizgisindeyiz. 1965’ten bu yana ismi KDP olan partiler ne yapmış ki? Sadece kendi etraflarında dönmüşler. Dönüp dolaşıp aynı yere gelmişler. Onlardan çok daha aktif olacağımıza inanıyoruz. Çünkü partimizin tüm üyeleri gençlerden oluşuyor. Aralarında en yaşlı olan benim. Ben de başkanlığı altı ay veya iki yıl içerisinde yapılacak bir kongrede gençlere devredeceğime söz verdim. Parti Başkanlığını gençlere devredeceğim.”

Partinin kurucular kurulunun 33 kişiden oluştuğunu belirten Akıncı, tüm yönetim listelerini 14 Aralık’ta basına açıklayacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı yanıtı: Kuran üzerine yemin ediyorum

Partinin kuruluşunu açıkladıklarında çeşitli spekülasyonlarla karşılaştıklarını belirten Reşit Akıncı, “Hatta bazıları Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın bir süre önce açıkladığı ve Cumhur İttifakı’na deste verecek olan Kürt parsinin bizim partimiz olduğunu iddia etti. Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ediyorum ki bizim bu iddialarla herhangi bir alakamız yoktur. Biz sadece doğru bir ulusal çizgide siyaset yapmak, gençlerimize partimizi tanıtmak ve kabul ettirmek için yola çıktık. İnşallah başarılı oluruz” diye konuştu.

Barzani yanıtı

Mesud Barzani'nin partisi KDP’den kendilerine herhangi bir yardım veya söz verilip verilmediği şeklindeki bir soru üzerine Akıncı, “KDP’den yardım almadık ve böyle bir talebimiz de yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımız var ve masraflarımızı kendi cebimizden karşılıyoruz. KDP’den yardım talep etmeyeceğiz” dedi.