Ankara’da çalıştığı hayvan hastanesinin sahibi Hasan Bilgili’nin cinsel saldırısına uğrayan 24 yaşındaki veteriner hekim Ç.B.'nin bugün görülecek duruşması öncesinde, Komünist Kadınlar ve Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından Ankara Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapıldı.

"Kadına karşı şiddet her geçen gün artsa da, düzen siyasetçileri bunu türlü oyunlarla saklamaya ya da önemsizleştirmeye çalışsa da, biz her geçen gün şiddete karşı olan mücadelemizi büyütüyoruz. Şiddet ayıp değil, bir insanlık suçudur!" denilen açıklamada, "Şiddetle ve şiddetin kaynağındaki sömürü ve gericilikle verdiğimiz kavga sadece adliyede değil, sadece 25 Kasımlarda değil, memleketin her yerinde her gün devam edecek. Geçmişe karşı verdiğimiz mücadeleyi, daha aydınlık bir gelecek kurarak tamamlayacağız" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Ayıp değil, insanlık suçu!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde, uğradığı şiddete karşı dik duran, haklı davasının peşini bırakmayan veteriner hekim arkadaşımızın yanındayız bugün. Daha ilk duruşmada “mücadele edemedin mi?” sorusuyla karşılaştıktan sonra, delillerin kaybedilmesi, bu bahaneyle savcılığın tahliye vermesi ve yaşadığı zorluklara rağmen, mücadeleden vazgeçmeyen arkadaşımızın yanındayız.

Yanındayız, çünkü üniversiteleri de etkisi altına alan bu çürük düzene karşı tek tek değil, hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Suçlunun korunduğu, şiddet gören kadının ise sürekli sorgulandığı bu adaletsizliğe birlikte karşı duruyoruz.

Bu düzen her geçen gün emekçilere ve kadınlara yönelik baskısını arttırıyor. Patronlar ve emekçiler arasındaki kavga emekçi kadınlar için katmerli hal alıyor. Çalışan, çalışmayan, öğrenci her kadın adaletsizlikle, daha fazla şiddetle, daha fazla geçim derdi ile sıkışıyor.

Ama bugün mücadele günü. Kadına karşı şiddet her geçen gün artsa da, düzen siyasetçileri bunu türlü oyunlarla saklamaya ya da önemsizleştirmeye çalışsa da, biz her geçen gün şiddete karşı olan mücadelemizi büyütüyoruz. Şiddet ayıp değil, bir insanlık suçudur! Şiddetle ve şiddetin kaynağındaki sömürü ve gericilikle verdiğimiz kavga sadece adliyede değil, sadece 25 Kasımlarda değil, memleketin her yerinde her gün devam edecek. Geçmişe karşı verdiğimiz mücadeleyi, daha aydınlık bir gelecek kurarak tamamlayacağız.