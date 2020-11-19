Pekin'le 'Beş Göz' arasında Hong Kong gerginliği

'Beş Göz' istihbarat paylaşım grubu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'i Hong Kong'da milletvekillerini diskalifiye etmek için yeni yasalar getirmekle itham etti.

Avustralya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD dışişleri bakanları yaptıkları açıklamada, "Çin merkezi yetkililerini, Hong Kong’un seçilmiş yasama meclisine karşı eylemlerini yeniden gözden geçirmeye ve Yasama Konseyi üyelerini derhal eski durumuna getirmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandılar.

Çin Dışişleri Bakanlığı, istihbarat paylaşım ittifakını, Çin’in iç politikasına müdahale etmemesi konusunda uyardı.

Perşembe günü basın brifinginde konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zao Lijian, Beş Göz ülkelerinin uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını açıkça ihlal ettiğini dile getirdi.

Çinli diplomat "İster beş gözü ister on gözü olsun, Çin’in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye cesaret ettikleri sürece, dikkat etsinler sonra gözleri oyulmasın" dedi.

Sözcü, ittifakı "Çin’in iç çıkarları olan Hong Kong meseleleri hakkında sorumsuz sözler söylememesi" konusunda uyardı ve eski İngiliz kolonisinin "Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu" yineledi. Diplomat, "Vatanını ve Hong Kong'u sevenlerin Hong Kong'u yönetmesi ne kadar adilse, Çin'e karşı çıkanların Hong Kong'da kaos yaratması da o kadar doğaldır" dedi.